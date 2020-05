Im Klinikum Buchen wurden am Freitagnachmittag neue Zimmer für die Geburtshilfe eingeweiht. Ein Sprecher des Klinikums erklärte, dies sei der erste Schritt bei der Fusion der Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen. Neu sind zwei Familien- und zwei Patienten-Zimmer auf der Geburtsstation, außerdem wurden Arzt und Besprechungszimmer renoviert. Bis Ende des Jahres sollen drei weitere Patienten-Zimmer entstehen. Der Standort Buchen werde gut angenommen: Seit Mitte April sei die Geburtenrate bereits um über 10 % gestiegen. Die Kritikerin der Klinikfusion Charlotte Schneidewind-Hartnagel erklärte, dass es weiterhin ungerecht gegenüber den Frauen ist, dass sie für ihre Gesundheit bis Buchen fahren müssen. Sie stellte in Aussicht, sich für ein Frauengesundheitszentrum in Mosbach einzusetzen.

