Rund 120 Demonstranten haben sich zu einer Anti-Corona-Mahnwache auf dem Meßplatz in Heidelberg-Kirchheim eingefunden. Damit liegt die Zahl der Protestler deutlich unter der von den Behörden prognostizierten Teilnehmerzahl. Angemeldet waren bei der Stadt zunächst bis zu 1.000 Menschen. Laut Polizei haben sich unter die Protestler Vertreter linker Kräfte gemischt, die mit Zwischenrufen und lauten Parolen für Unruhe während der Mahnwache gesorgt haben. Man sei aber mit einer ausreichenden Anzahl an Sicherheitskräften vor Ort, so ein Polizeisprecher, einige Demonstranten hätten Platzverweise erhalten. Um die Abstandsregeln und Hygienevorschriften auch bei einer großen Menschenansammlung sicherstellen zu können, hatte die Stadt die Veranstaltung auf den großflächigen Meßplatz nach Heidelberg- Kirchheim verlegt.