Seit Anfang Mai dürfen in Baden-Württemberg wieder Gottesdienste stattfinden – am Sonntag starten auch die evangelischen Gemeinden in Mannheim wieder. Mehr als zehn Mannheimer Gemeinden laden zum analogen Gottesdienst ein - ein Neuanfang unter besonderen Vorzeichen. Besucher müssen zwei Meter Abstand voneinander halten, es gibt eine Besucher-Obergrenze, am Eingang stehen Hand-Desinfektionsmittel bereit, es gibt kein Abendmahl und es darf nicht gesungen werden. Das, so der Mannheimer Dekan Ralf Hartmann, sei schmerzlich, weil Gesang eine große Bedeutung habe. Die Helfer-Teams müssen während des auf 30 Minuten begrenzten Gottesdienstes einen Mund-Nasen-Schutz tragen, den Besuchern wird das ebenfalls empfohlen. In Heidelberg wurden bereits am vergangenen Sonntag wieder Gottesdienste gefeiert.