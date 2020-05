Die juristische Aufarbeitung der Schmähungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp könnte in der Corona-Krise eine ungeahnte Wendung erfahren. Einige Clubs haben beim DFB-Sportgericht die Einstellung des Verfahrens beantragt, berichtet die Deutsche Presseagentur. Offenbar ist unklar, wie mit den Hopp-Schmähungen umgegangen werden soll. Aktuell würden Geldstrafen die Clubs in noch größere finanzielle Schwierigkeiten bringen, heißt es. Da die Geldstrafen aber in gemeinnützige Stiftungen fließen, würde der DFB ungern darauf verzichten. Vor der Corona-Pause war es wegen der Schmähungen zu mehreren Spielunterbrechungen gekommen, unter anderem in der Partie Hoffenheim - Bayern.