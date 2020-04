Im Prozess um versuchten Mord aus gekränkter Ehre wird am Montag am Landgericht Mannheim das Urteil erwartet. Zuvor wird allerdings noch eine Zeugin befragt. Der 24-jährige Angeklagte soll den Ex-Freund seiner Halbschwester fast getötet haben. Aus Sicht des Angeklagten hatte der Ex-Freund die Familienehre verletzt. Ein Treffen der beiden Männer in Weinheim war eskaliert. Mit einem Teppichmesser soll der Angeklagte seinem Opfer in Hals und Oberkörper gestochen haben und den Mann mit einem Stein schwer am Kopf verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten gefordert, die Verteidigung hatte beantragt, den Angeklagten nur wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen und eine milde Strafe zu verhängen.