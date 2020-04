Ein 64-Jähriger ist mit seinem Auto in Altlussheim frontal und ungebremst in eine Hauswand gefahren. Er wurde schwer verletzt aus seinem Fahrzeug befreit.

Die Ursache für den Unfall ist bislang noch unbekannt. Der 64-jährige Mann war gegen 2:00 Uhr am frühen Morgen in Altlußheim auf in Richtung Ortsmitte unterwegs. An einer T-Kreuzung war er, statt abzubiegen, geradeaus direkt in die Hauswand weitergefahren.

René Priebe

Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr öffnete das Dach und befreite den Schwerverletzten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden. Die Ortsdurchfahrt in Altlußheim wurde knapp zwei Stunden lang für die Rettungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten gesperrt.