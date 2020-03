Weltweit sollen 2.000 Stellen gestrichen werden, Betriebsschließungen sind möglich und die Produktion von verlustbringenden Produkten soll Ende 2020 auslaufen. Mit diesen drastischen Einschnitten will die Heidelberger Druckmaschinen AG nach eigenen Angaben kurzfristig Kosten sparen und künftig profitabler arbeiten. Ein entsprechendes Maßnahmenpaket hat der Vorstand am Dienstag beschlossen. Um die Arbeitsplätze möglichst sozialverträglich abzubauen, will die Geschäftsleitung kurzfristig Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretungen aufnehmen. Geplant sei, den Großteil der Maßnahmen im Geschäftsjahr 2020/21 einzuleiten. Welche Auswirkungen die Stellenstreichungen auf den Standort Wiesloch (Rhein-Nweckar-Kreis) haben, ist noch unklar, so ein Konzernsprecher gegenüber dem SWR.