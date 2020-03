Die Stadt Ladenburg schließt wegen eines Corona-Falls eines städtischen Mitarbeiters das Rathaus sowie das Bürgerbüro. Die Regelung gilt vorerst bis zum 20. März. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Kontakt mit dem Mitarbeiter standen, befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Stadt Ladenburg steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit dem Rhein-Neckar-Kreis und will einen Notbetrieb aufrechterhalten. Bürgerinnen und Bürger, die unaufschiebbare, dringende Anliegen haben, sollen sich telefonisch oder per E-Mail an benachbarte Bürgerdienste in Ilvesheim oder Edingen-Neckarhausen zu wenden.