Die Heimattage Baden-Württemberg 2025 finden in Weinheim statt. Das teilte die Stadt mit. Weinheim wird dann erst der dritte Ort im Rhein-Neckar-Kreis sein, an dem die prestigeträchtigen Heimattage veranstaltet werden. 1998 war Ladenburg Schauplatz, in diesem Jahr laufen die Heimattage in Sinsheim. Feste Bestandteile der Heimattage sind der „Baden-Württemberg-Tag“ im Frühjahr und die „Heimatfesttage“ im September. Dazu gibt es das ganze Jahr über weitere Aktionen und Veranstaltungen. Weinheim rechnet dabei mit 100.000 Besuchern. Das Land Baden-Württemberg finanziere die Heimattage mit 200 000 Euro und erwarte von Weinheim das gleiche finanzielle Engagement – so die Stadt.