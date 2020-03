per Mail teilen

Auch die Handball-Bundesliga zieht die Konsequenzen aus der Corona-Krise. Wegen der Coronavirus-Gefahr wird die Handball-Bundesligasaison unterbrochen. Laut der Deutschen Presse-Agentur pausiert die gesamte Liga bis zum 22. April. Auch das für Anfang April in Hamburg geplante Finalturnier um den DHB-Pokal soll auf einen späteren Termin im Sommer verschoben werden. Die Rhein-Neckar-Löwen hatten bislang eine Verschiebung des nächsten Heimspiels am 19. März gegen Erlangen beantragt. Ob das für Montag geplante außerordentliche Treffen der Clubs der ersten und zweiten Liga in Köln stattfindet, gilt als unwahrscheinlich. Nachholtermine stehen noch nicht fest.