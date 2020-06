Um der Opfer der Gewalttat von Hanau zu gedenken, haben sich am Mittwochabend rund 350 Bürgerinnen und Bürger im Mannheimer Stadtteil Feudenheim zu einer Mahnwache versammelt. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis gegen Rechts in Mannheim. Als Zeichen der Solidarität wurde in einer Schweigeminute an die Opfer des Anschlags gedacht, bei dem ein mutmaßlicher Rechtsextremist zehn Menschen getötet hatte. Anlass war unter anderem eine Veranstaltung der AfD mit Erika Steinbach in der Feudenheimer Kulturhalle. Die frühere CDU-Politikerin ist Vorsitzende der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung.