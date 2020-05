In Buchen hat der Rosenmontagsumzug am Montagnachmittag tausende von Besuchern angelockt. Mit 40 Nummern und bis zu 2000 Mitwirkenden schlängelte sich der Zug durch die Stadt, friedlich und fröhlich.



Die Narren feierten ausgelassen, und auch das Wetter war zumindest zwischenzeitlich günstig - Wind und Dauerregen waren vorübergehend weg.

Das Motto in diesem Jahr: Kummt uns besuche, an Faschenacht in Buche - das befolgten jede Menge Menschen, die mit und ohne Kostümierung an den Straßen Spalier standen.

Jahrhundertealte Buchemer Faschenacht

An ihnen vorbei 40 Zugnummern, Fußgruppen, Hexen und Trommler, Kapellen, Elferräte aus den umliegenden Gemeinden. Und natürlich die zahlreichen Huddelbätze, die Symbolfiguren der jahrhundertealten Buchemer Faschenacht. In Buchen wird seit dem Schmutzigen Donnerstag nahezu rund um die Uhr gefeiert.