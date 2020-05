Nach einem Lkw-Unfall war die B27 in der Nähe von Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) für mehrere Stunden gesperrt. Nach Angaben der Polizei kam ein Lkw-Gespann am Donnerstag-Nachmittag zwischen den Abzweigungen Langenelz und der Abfahrt Buchen-Süd von der Fahrbahn ab. Der Anhänger sei ins Schleudern geraten und in der Folge auf die Fahrbahn gekippt. Der Grund sei vermutlich Unachtsamkeit des Fahrers gewesen. Die Bergung des Anhängers und der Ladung dauerte am Abend an.