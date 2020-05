Unter dem Motto „Weinheim bleibt bunt“ zeigt das Kino „Modernes Theater“ am Sonntag den Film „Enkel“ - mit anschließender Diskussion mit den Protagonisten Rainer Höß und Gerald Sander. Rainer Höß ist der Enkel von Rudolf Höß, dem ersten Lagerkommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz. Gerald Sanders Großmutter, Sophie Stippel überlebte das KZ, in das sie als Zeugin Jehovas deportiert worden war. Beide waren in Mannheim aufgewachsen. Höß erkannte Sophie Stippel in Auschwitz wieder und holte sie als Köchin in seinen dortigen Haushalt. Daraus war der Film „Die Köchin des Kommandanten“ entstanden. Morgen hat in Weinheim ein neuer Film Deutschland-Premiere: Der Streifen „Enkel“ beleuchtet die ungewöhnliche Freundschaft zwischen Rainer Höß und der in Rumänien geborenen Jüdin Eva Mozes Kor, die Auschwitz überlebt hat. Die Veranstaltung im Modernen Theater Weinheim beginnt am Sonntag um 12 Uhr.