In einem Alten- und Pflegeheim in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben sich 42 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, darunter acht Mitarbeiter. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Den Angaben zufolge steht der gesamte Wohnbereich unter Quarantäne, außerdem besteht ein Besuchsverbot. Unterdessen meldet der Rhein-Neckar-Kreis 139 Neuinfektionen. In Mannheim gibt es 141 weitere Corona-Fälle. Laut Gesundheitsamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 63 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben. Als Reaktion auf die hohe Sieben-Tage-Inzidenz wird es in Mannheim ab Freitag für zehn Tage eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr geben.