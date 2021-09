Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) nach einer 16-jährigen Jugendlichen. Sie wird seit vergangenen Freitag vermisst. Laut Polizei wurde sie zuletzt in einer Aufnahmegruppe für Jugendliche in Heidelberg gesehen. Sie könnte sich in Heidelberg, Mannheim oder Mosbach aufhalten. Die Vermisste ist etwa einen Meter 70 groß und schlank; sie trägt glatte, braune, schulterlange Haare.