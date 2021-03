per Mail teilen

Die Polizei hat in Heidelberg einen 16-Jährigen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung festgenommen. Er soll Anfang März zusammen mit drei weiteren - noch unbekannten - Tatverdächtigen vier Jugendliche auf einem Heidelberger Spielplatz ausgeraubt und einen der vier niedergeschlagen haben. Einige Tage später soll er in der Heidelberger Altstadt einen 18-Jährige beraubt haben. Laut Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizei sitzt der 16-Jährige mittlerweile in Untersuchungshaft.