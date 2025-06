Mannheimer Meile der Religionen ist abgesagt

per Mail teilen

Die für nächsten Dienstag geplante Meile der Religionen in Mannheim ist abgesagt worden. Als Grund nennen die Veranstalter die gesamtpolitische Lage.

Die Absage sei allen schwer gefallen, heißt es in einer Mitteilung des Forums der Religionen. Aber die gesamtpolitische Lage erschwere es, mit einem sicheren und unbeschwerten Gefühl an der Veranstaltung teilzunehmen und Gäste einzuladen. Ein freundschaftliches interreligiöses Miteinander gehöre dennoch zur Quadratestadt.

Absage der Jüdischen Gemeinde

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte die jüdische Gemeinde bekannt gegeben, in diesem Jahr nicht dabei zu sein, aus Sicherheitsbedenken. Konkret hieß es, dass der Hintergrund für die Nicht-Teilnahme die Situation im Nahen und Mittleren Osten sei und der Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Dieser habe die Sicherheitslage für Juden und jüdische Einrichtungen in Deutschland verschärft.

Absage islamischer Verbände im Frühjahr

Die Absage der islamischen Verbände kam bereits im Frühjahr. Es wurden interne strukturelle Probleme als Grund genannt. Die Mitgliedschaft der islamische DITIB-Gemeinde im Forum der Religionen ruht ohnehin zurzeit. Von islamischer Seite gibt es Kritik daran, wie das Forum organisiert ist.

Angesichts der Absagen seien auch die Organisation nicht mehr zu leisten gewesen, so die Veranstalter.

Keine lange Tafel quer durch die Quadrate

Die Meile der Religionen in Mannheim hätte es zum sechsten Mal gegeben. Das erste Mal hat sie 2007 stattgefunden. Zu dem Fest hatten traditionell unterschiedliche Religionen eingeladen, ihre Gotteshäuser geöffnet und eine lange Tafel quer durch die Quadrate aufgebaut. Als Einladung, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Laut Veranstalter hatten sich dieses Jahr über 30 Gemeinden, Vereine und Einrichtungen mit rund 60 Tischen angemeldet. Es waren Tausende von Besuchern erwartet worden. In der Mitteilung des Forums für Religionen heißt es nun, man ermutige dazu, ein Gebet für alle Menschen zur geplanten Zeit der Meile am Dienstag um 18 Uhr zu sprechen.

Oberbürgermeister Christian Specht wirbt für Fortsetzung des Dialogs

In einem Statement bedauert Oberbürgermeister Christian Specht, dass die Meile der Religionen abgesagt wurde. Die Sicherheitsbedenken seien natürlich nachvollziehbar. In der aktuellen konfliktgeladenen Situation sei es umso wichtiger, dass in Mannheim alle Nationalitäten und Religionen auch weiterhin miteinander im Dialog bleiben.

Daher lade ich alle bisherigen Träger der Meile der Religionen zu einem Gespräch ein.

In einem solchen Gespräch solle ausgelotet werden, wie gemeinsam die Voraussetzungen geschaffen werden können, dass in Mannheim bald wieder eine Meile der Religionen stattfinden kann - unter Beteiligung von Vertretern aller abrahamitischen Glaubensgemeinschaften.