per Mail teilen

Wespenstiche können heftige allergische Reaktionen hervorrufen. Die Zahl der Notfallpatienten ist in diesem Jahr deutlich gestiegen, zum Beispiel in Speyer und Mannheim.

In diesem Sommer gibt es laut Naturschutzbund Mannheim mehr Wespen und damit auch mehr Wespenstiche. Dadurch kommen auch vermehrt Patienten mit allergischen Reaktionen in die Notaufnahmen, so eine Ärztin der Notfallambulanz des Diakonissen Krankenhauses Speyer. Das bestätigt auch das Universitätsklinikum Mannheim. Hier gibt es ebenfalls, nach Angaben einer Sprecherin, diesen Sommer deutlich mehr Behandlungen mit Atemwegsproblemen, Hautausschlag und Schwellungen aufgrund eines Wespenstichs.

Wespen suchen vermehrt Nahrung

Dieses Jahr gibt es durch den milden Winter besonders viele Wespen, so ein Experte vom Nabu Mannheim. Bedingt durch den heißen, trockenen Sommer sind sie jetzt vermehrt auch in Wohngebieten unterwegs auf Nahrungssuche. Man sollte nach seiner Einschätzung ruhig bleiben und nicht nach den Insekten schlagen, sondern sie lieber mit Wasser besprühen. Das signalisiere den Wespen, dass es regnet und sie würden zum Nest zurückkehren.