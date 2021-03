Während der Corona-Krise haben sich mehr Kinder und meist weibliche Opfer häuslicher Gewalt an die Gewaltambulanz in Heidelberg gewandt. Das gab die Einrichtung bekannt. Wie eine Sprecherin der Gewaltambulanz in Heidelberg erklärte, halten sich insbesondere Kinder derzeit nur im häuslichen Umfeld auf. So können Lehrkräfte, Verwandte oder Nachbarn ihre Verletzungen nicht wahrnehmen. In die Gewaltambulanz kommen aber auch Menschen aller Altersgruppen, so die Sprecherin. Die Ambulanz ist rund um die Uhr besetzt und richtet sich an Opfer von Gewalt. Sie können unmittelbar nach der Tat in die Anlaufstelle kommen, um ihre Verletzungen dokumentieren zu lassen. Die Gewaltambulanz wird von der Heidelberger Uniklinik, dem Sozialministerium und künftig auch den Kommunen finanziert.