Mehr Gläubige beim orthodoxen Osterfest

Beim orthodoxen Osterfest, das an diesem Wochenende auch in der Rhein-Neckar-Region gefeiert wird, werden dieses Jahr mehr Gläubige erwartet als sonst.

Beim russisch-orthodoxen Osterfest in Mannheim sind alle Gläubigen willkommen SWR

Wegen der ukrainischen Flüchtlinge sei die Gemeinde stark angewachsen, heißt es beispielsweise in der russisch-orthodoxen Gemeinde in Mannheim. Dort wird die Osterliturgie gemeinsam von einem russischen, einem ukrainischen und einem russland-deutschen Geistlichen durchgeführt. Es seien alle Gläubige willkommen, unabhängig von der Nationalität, heißt es von Seiten der Kirche.

Vor allem viel mehr Familien mit Kindern erwartet

Zudem hält ein ukrainisch-orthodoxer Priester an mehreren anderen Orten Gottesdienste ab, darunter in den Erstaufnahmestellen der Region. Er rechnet vor allem mit sehr viel mehr Familien mit Kindern. Der traditionelle Höhepunkt des orthodoxen Osterfestes ist eine lange Messe in der Nacht zum Ostersonntag. Wegen der vielen ukrainischen Familien mit Kindern gibt es aber auch am Sonntag Gottesdienstangebote.

Die orthodoxe Osterliturgie hat begonnen SWR

Ostern ist in diesem Jahr für orthodoxe Ukrainer besonders wichtig

Das Osterfest sei in der Ukraine genauso wichtig wie Weihnachten, meint die seit vielen Jahren in Vierheim lebende Ukrainerin Yuliya Kostiv.

"Und gerade jetzt in dieser Situation, in dieser schwierigen Zeit, ist es ein Fest, was Hoffnung spendet."

Vor allem für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer sei es wichtig, das Osterfest gemeinsam zu feiern. Viele würden wegen des Krieges in ihrer Heimat viel Bitterkeit und Wut und Trauer in sich tragen, so der ukrainisch-orthodoxe Priester Petro Bokanov, der in Mannheim lebt.

"Deswegen kommen die Leute auch in die Kirche, denn die Kirche ist ein Platz fürs Trösten und für Hoffnung und für Glaube und für Liebe."

Orthodoxes Osterfest findet in der Regel später statt

Weil sich viele orthodoxe Christen nicht am gregorianischen, sondern am julianischen Kalender orientierten, findet ihr Osterfest in der Regel später statt als das katholische und evangelische Ostern. Manchmal liegen mehrere Wochen dazwischen.