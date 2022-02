Mehr Geld für Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis

Die Städte und Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis können sich für das laufende Jahr über eine Aufstockung ihrer Etats um insgesamt 1,7 Millionen Euro freuen. Grund ist ein neuer Nachtragshaushalt, den der Kreistag in Mosbach am Mittwoch auf den Weg gebracht hat. Er sieht eine Senkung der Kreisumlage für 2022 vor, also jener Abgabe, die Kommunen an die Kreisverwaltung leisten müssen. Möglich wurde dieser Schritt, nachdem das Land die sogenannten Schlüsselzuweisungen für Kommunen und Landkreise zuvor überraschend erhöht hatte. Diese unerwarteten Mehreinnahmen hatten eine Änderung des bereits verabschiedeten Haushalts nötig gemacht.