Hier bekommen Sie Hilfe bei psychischen Problemen

Telefonseelsorge

Telefonisch unter 0800 111 0 111, 0800 111 0 222 oder 116 123 (24 Stunden erreichbar). Oder per Chat unter telefonseelsorge.de



"Nummer gegen Kummer"

Für Kinder und Jugendliche: 116 111 (Mo-Sa von 14-20 Uhr und zusätzlich Mo + Mi + Do von 10-12 Uhr)

Für Eltern: 0800 111 0 550 (Mo-Fr von 9-17 Uhr sowie Di + Do von 17-19 Uhr)

Oder Online-Beratung unter nummergegenkummer.de



Muslimisches SeelsorgeTelefon

030 44 35 09 821 (24 Stunden erreichbar, auch in türkischer Sprache), mehr dazu unter mutes.de



Corona-Telefon des Bundesverbandes Deutscher Psychologen

0800 777 22 44 (täglich von 8-20 Uhr)



Corona-Hilfe für Depressionskranke

Die Deutsche Depressions-Hilfe gibt Hinweise für an Depression erkrankte Menschen während der Corona-Krise. Hier finden sich auch weitere Unterstützungsangebote.