In Heidelberg hat ein Mann in einem Sperrmüllhaufen in der Südstadt fünf Meerschweinchen entdeckt. Die Tiere waren teilweise verletzt und in einem schlechten Zustand.

Ein Mann hat am Sonntagabend auf einem Sperrmüllhaufen in Heidelberg fünf Meerschweinchen gefunden. Laut Polizei befanden sie sich in der Elsa-Brändström-Straße in einem Karton, auf dem eine Decke lag. Die Tiere waren verletzt und ungepflegt. Meerschweine hatten Bissverletzungen und Haarsausfall Der Mann rief die Polizei, die die Meerschweinchen der Tierrettung Rhein-Neckar übergab. Der Leiter der Tierrettung, Michael Sehr, sagte, dass zwei der Tiere Bissverletzungen hatten. Möglicherweise seien die Meerschweinchen auf zu engem Raum gehalten worden. Ein Tier habe verkrüppelte Vorderläufe. Alle hätten zudem an einigen Stellen Haarausfall gehabt. Die gefundenen Meerschweinchen sind teilweise in einem schlechten Zustand Animal Control Service, Tierrettung Rhein-Neckar Polizei ermittelt gegen Besitzer oder Besitzerin Die Meerschweinchen wurden ins Heidelberger Tierheim gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach dem Besitzer beziehungsweise der Besitzerin.