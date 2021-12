Mathaisemarkt ist abgesagt

per Mail teilen

Der Mathaisemarkt in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) wird auch im kommenden Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Das hat laut Stadt der Marktausschuss entschieden. Noch nicht entschieden sei, ob es eventuell einen Vergnügungspark mit einem Kram-Markt geben soll. Darüber werde Mitte/Ende Januar beraten. Das würde aber dann auch nicht unter dem Namen Mathaisemarkt laufen. Dieser finde in seiner üblichen Form definitiv nicht statt. Damit ist das traditionell erste große Volksfest in der Region im Jahr, das eigentlich vom 4. bis 13. März 2022 stattfinden sollte, schon zum dritten Mal von der Corona-Pandemie betroffen. 2020 wurde er abgebrochen, dieses Jahr fand er nicht statt.