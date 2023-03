Mathaisemarkt in Schriesheim geht in den Endspurt

Endspurt beim Schriesheimer Mathaisemarkt: Am Wochenende geht das erste große Volksfest des Jahres der Region zu Ende. Einige Attraktionen stehen noch auf dem Programm.

Höhepunkt am Sonntag (12. März) ist der traditionelle Umzug der Fanfarenzüge und das große Abschluss-Feuerwerk. Nach zwei Jahren Coronapause war das erste große Volksfest des Jahres in der Region am Freitag vor einer Woche gestartet. Allein am ersten Wochenende besuchten laut Stadt Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) rund 60.000 Menschen den Mathaisemarkt. Dies sei im Vergleich zu den Vorjahren eine deutliche Steigerung gewesen.

Mathaisemarkt Schriesheim: Erstes Wochenende von Bombendrohung überschattet

Abgesehen von der Bombendrohung am ersten Sonntag auf dem Mathaisemarkt, gab es laut Stadt keine weiteren Zwischenfälle. Das Ereignis hatte keine besonderen Auswirkungen auf den restlichen Fest-Betrieb. Vielmehr habe es gezeigt, wie schnell eine solche Situation eintreten könne und wie dann sicherheitsrelevante Mechanismen zum Tragen kämen, so eine Sprecherin der Stadt. Ein unbekannter Mann hatte laut Polizei mehrfach telefonisch gedroht, eine Bombe auf dem Festgelände zu zünden.

Am Sonntag Umzug der Fanfarenzüge

Der traditionelle Umzug der Fanfarenzüge wird am Sonntag wieder viele Besucher in Schriesheim anlocken. Mit dabei sind dann auch historische Traktoren. Am Sonntagabend endet der Mathaisemarkt mit einem großen Feuerwerk über der Strahlenburg.