Mathaisemarkt in Schriesheim: Erstes Wein- und Frühlingsfest in der Region

Am Freitagabend beginnt das erste große Wein- und Frühlingsfest in der Rhein-Neckar-Region - der 443. Mathaisemarkt in Schriesheim. Es werden wieder mehr als 150.000 Besucher erwartet.

Der Mathaisemarkt in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist das erste Volksfest in diesem Jahr in der Rhein-Neckar-Region. Freitagabend beginnt der Mathaisemarkt offiziell um 19 Uhr mit der Eröffnung im Festzelt und der Krönung der Weinhoheiten. Bis Dienstag, 5. März, wird ein vielseitiges Programm geboten. Nach Tagen mit gebremster Aktivität am Mittwoch, 6. März, und Donnerstag, 7. März, geht der Mathaisemarkt dann von Freitag, 8. März, bis zum Sonntag, 10. März, in die zweite Runde. Jedes Jahr besuchen nach Angaben der Stadt Schriesheim 150.000 bis 200.000 Besucherinnen und Besucher das Volksfest.



Beginn mit Kunstausstellung des Weinheimer Malers Grigoryan

Das Programm des Mathaisemarktes beginnt schon am Freitag um 17 Uhr mit der Vernissage der Kunstausstellung "Mystische Anblicke" des Weinheimer Malers Tigran Grigoryan im Haus der Feuerwehr. Um 19 Uhr wird der Mathaisemarkt dann mit der Krönung der Weinhoheiten im Festzelt offiziell eröffnet.

Live-Musik, Buden, Stände und Fahrgeschäfte

Während des Mathaisemarktes gibt es an vielen Orten in der gesamten Stadt Livemusik. Die Straußenwirtschaften sind geöffnet. Zudem haben zahlreiche Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte aufgestellt. Das Festzelt und der Vergnügungspark mit den Fahrgeschäften ist täglich von 11 bis 24 Uhr geöffnet. Außerdem bieten Händler täglich (mit Ausnahme von Mittwoch und Donnerstag) auf dem Krammarkt an Ständen ihre Produkte von Kleidung über Haushaltsartikel bis hin zu Essbarem an. Die Stände befinden sich in der Talstraße, Friedrichstraße und Kirchstraße.

Leistungsschau des "Bund der Selbstständigen"

Im Zelt des "Bund der Selbstständigen" auf dem Festplatz präsentieren sich bei der Leistungsschau unter anderem Unternehmen, Weingüter, Brauereien und Handwerksbetriebe und stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Die Leistungsschau startet am Samstagvormittag um 11:30 Uhr.

Mathaisemarktlauf mit Hunderten von Teilnehmern

Am Samstag starten Hunderte von Teilnehmern beim Mathaisemarktlauf. Dabei gibt es wieder verschiedene Läufe durch die Schriesheimer Altstadt mit unterschiedlicher Länge für alle Altersklassen - von der 400 Meter langen Familien-Mixed-Staffel bis zum Zehn-Kilometer-Lauf. Los geht es um 12:30 Uhr, der letzte Lauf startet um 16 Uhr. Start und Ziel sind im Schulhof der Strahlenberger Grundschule. Im vergangenen Jahr waren mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Altersklassen an den Start gegangen.

Internationaler Boxwettkampf am Sonntag

Im Festzelt kommt es am Sonntag, 3. März, ab 10:30 Uhr, zu einem internationalen Boxkampf. Dabei treten Boxer des französischen Vereins Boxe Strasbourg gegen eine Auswahl des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar in Heidelberg an. Geplant sind nach Angaben der Stadt Schriesheim zehn bis zwölf Kämpfe der Eliteklasse, unter anderem mit zwei Boxern des Schriesheimer KSV.

Festzug mit mehr als 50 Vereinen und Gruppen

Weiterer Höhepunkt ist der Festzug am ersten Sonntag des Mathaisemarktes um 14 Uhr unter dem Motto: "Games wide open - Die Schriesemer Spiele sind eröffnet". Daran nehmen laut Stadt Schriesheim in diesem Jahr mehr als 50 Vereine und Gruppen teil. Die Zugstrecke führt über die Bismarckstraße, Zentgrafenstraße, Weinheimer Straße, Talstraße, Heidelberger Straße bis in die Passeinstraße.

Ein weiteres Highlight ist die Damen- und Kindermodenschau am Dienstag, 5. März, ab 15 Uhr, im Festzelt. Dort präsentieren mehrere Schriesheimer Geschäfte, Boutiquen, Optiker und Kinderläden ihre Mode mit Models.

Ende am 10. März mit verkaufsoffenem Sonntag und Abschlussfeuerwerk

Der Mathaisemarkt endet am 10. März mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Um 14 Uhr startet außerdem ein Umzug von Fanfarenzügen und historischen Schleppern im Schulhof der Strahlenberger Grundschule. Anschließend treten dann verschiedene Fanfarenzüge in einem freundschaftlichen Wettkampf gegeneinander an. Der Mathaisemarkt endet mit einem Abschlussfeuerwerk über der Strahlenburg um 21 Uhr.

Mathaisemarkt hat jahrhundertelange Tradition

Das Schriesheimer Volksfest hat eine lange Tradition. 1579 erteilte Kurfürst Ludwig VI. der Stadt Schriesheim das Privileg, künftig zwei Märkte abzuhalten, einen davon im Namen des Apostels Matthias. 1580 wurde der erste Mathaisemarkt veranstaltet, seit 1789 findet er im März statt.