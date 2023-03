Mathaisemarkt in Schriesheim startet

Nach zwei Jahren Corona-Pause startet heute der traditionelle Mathaisemarkt in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) - das erste Weinfest des Jahres in der Region.

Die Stadt Schriesheim erwartet ab heute wieder hunderttausende Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region. Denn der Mathaisemarkt mit seinem Rummel, dem Festzelt und dem Festumzug wird eröffnet. Los geht es traditionell abends im Festzelt mit der Krönung der Weinhoheiten.

Das erste große Wein- und Frühlingsfest der Region öffnet vom 3. bis 7. März und vom 10. bis 12. März 2023 seine Tore.

Attraktionen: Festumzug und Feuerwerk

Feste Bestandteile des Volksfestes sind neben Fahrgeschäften und Verkaufsständen der Mathaisemarktlauf am Samstag, sowie an den Sonntagen der Festumzug und der Fanfarenzug. Besonderes Augenmerk in der Region wird auch auf die traditionelle Mittelstandskundgebung am Montag gelegt, zu der in den vergangenen Jahren immer wieder prominente Redner aus der Politik eingeladen wurden.

2020 wurde der Markt abgebrochen

Die Vorfreude auf den Mathaisemarkt in Schriesheim ist groß: Denn 2021 und 2022 musste das Fest wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. 2020 hatte das erste Wochenende noch stattgefunden, ehe sich dann auch die Verantwortlichen in Schriesheim dem Virus geschlagen geben mussten und die Fortsetzung des Mathaisemarktes absagten.

Der Mathaisemarkt endet am Sonntag, 12. März mit einem Feuerwerk über der Strahlenburg.