Wer jetzt bauen will, für den wird es teuer. Denn der Bauboom treibt die Preise für Baustoffe in die Höhe. Das merken auch Handwerksbetriebe und Bauherren in Mannheim.

30 Prozent mehr Baugenehmigungen in Deutschland

Viele Menschen in Deutschland sanieren gerade ihre Immobilie oder bauen eine neue. Die Zahlen vom Statistischen Bundesamt bestätigen das: Die Baubehörden in Baden-Württemberg haben allein im ersten Quartal 2021 über 12.500 neue Wohnungen genehmigt in Ein- oder Mehrfamilienhäusern. Das ist ein Plus von knapp 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Holz als Exportschlager ins Ausland

Auch im Ausland wird mehr gebaut, was die Exportquote von Baumaterialien kräftig steigen lässt. Vor allem der Export des Baustoffs Holz hat deutlich zugenommen. Im Jahr 2020 hat Deutschland eine Rekordmenge an Rohholz exportiert: 12,7 Millionen Kubikmeter - so das Statistische Bundesamt. Über die Hälfte davon ging nach China und auch die USA kaufen kräftig ein. Die hiesigen Handwerksbetriebe kommen dadurch zunehmend in die Bredouille. Von Exportstopp hält der Landesinnungsmeister Karl-Heinz Krawczyk aber trotzdem wenig.

"In einer freien Marktwirtschaft können Sie nicht sehr stark regulierend in die Märkte eingreifen. Aber es macht natürlich Sinn, sich die Lieferketten genau anzuschauen und dafür zu sorgen, dass auch genug Material für unsere Handwerker in Deutschland zu Verfügung steht." Karl-Heinz Krawczyk, Landesinnungsverband der Dachdecker

Mannheimer Dachdeckerbetrieb kämpft mit Folgen

Joachim Proetel (r.) und einer seiner Mitarbeiter auf einer Baustelle in Limburgerhof. SWR

Die Auftragsbücher von Dachdeckermeister Joachim Proetel sind gut gefüllt. Eigentlich hat sein Betrieb viel zu tun, doch die Baumaterialien fehlen. Aktuell arbeiten seine fünf Mitarbeiter noch an einem großen Schieferdach in Limburgerhof. Danach sieht es für den Mannheimer Handwerksmeister düster aus.

"Holz hat extreme Lieferzeiten, wenn es überhaupt erhältlich ist. Es gibt keine Dämmstoffe, keinen Beton. Wir müssen zusehen, wie wir unseren Betrieb über die Zeit bringen." Joachim Proetel, Dachdeckermeister Mannheim

Preise und Wartezeiten für Baumaterial steigen rapide

Branchenangaben zufolge stieg der Preis für Lattholz um etwa das Dreifache, Schalholz und Dämm-Materialien kosten doppelt so viel wie noch vor wenigen Wochen, Metalle verteuerten sich um 30 Prozent. Ein weiteres Problem: Die Preise schwanken extrem. Lieferanten verkaufen derzeit nur zu Tagessätzen, langfristige Kostenprognosen sind unmöglich. So kostet zum Beispiel das neue Dach von Bauherrin Karin Haas aus Mannheim mehr als doppelt so viel, wie ursprünglich veranschlagt: 120.000 statt 50.000 Euro.

"Die Hersteller und Zulieferer machen nur noch Preise am Tag der Lieferung, sodass also kein Endverbraucher wissen kann, was dann tatsächlich an Kosten auf ihn zukommt." Joachim Proetel, Dachdeckermeister Mannheim

Jeder vierte Dachdeckerbetrieb musste Bau stoppen

Eine Umfrage unter den Dachdeckerbetrieben in Baden-Württemberg zeigt die verheerenden Auswirkungen des Baustoffmangels. SWR

Zwei Großaufträge musste Joachim Proetel schon verschieben, im nächsten Schritt droht die Kurzarbeit, sagt er. Und da ist er nicht allein. Nach Angaben des Landesinnungsverbandes BW, hat eine Umfrage unter 100 Dachdeckerbetrieben in Baden-Württemberg ergeben: Jedes zweite Unternehmen hat Aufträge bereits verschoben oder storniert. Jedes Vierte musste die Arbeiten auf der Baustelle stoppen. Jedes Zehnte musste seine Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken.

Produzenten fahren ihren Betrieb deutlich hoch

Viele Produzenten von Baumaterialien versuchen, auf die riesige Nachfrage zu reagieren. So hat etwa das Sägewerk von Blanca Mayer in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) die Produktion stark hochgefahren: Schichten wurden verlängert, Samstagsarbeit eingeführt, um irgendwie liefern zu können, berichtet die Firmenchefin.

Das Sägewerk in Neckarbischofsheim hat seinen Betrieb deutlich hochgefahren. SWR

"Die Situation ist sehr verrückt. Aktuell ist auf dem Markt einfach eine Verknappung der Ware da. Wir haben die Klopapier-Situation, dass viele sich ihr Lager gefüllt haben und dadurch wurde das natürlich angeheizt." Blanca Mayer, Chefin Sägewerk in Neckarbischofsheim

Bauende am Gymnasium in Buchen verschiebt sich

Auch in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) spüren die Verantwortlichen für die Erweiterung des traditionsreichen Burghardt-Gymasiums derzeit den Baustoffmangel. Wegen Engpässen bei Mineralwolle, Holz und Profilen wird das größte Bauprojekte in der Geschichte der Stadt Buchen voraussichtlich später beendet als geplant. Das hat die Stadt mitgeteilt.

Manche fordern Exportstopp

Die Politik müsse dringend reagieren, stellt Dachdeckermeister Joachim Proetel klar. Er fordert einen Exportstopp für Baumaterialien, wie ihn andere EU-Länder auch schon haben. Auch die SPD-Bundesfraktion fordert ein EU-Exportverbot.