Das Museum „Haus Cajeth“ in Heidelberg ist ein Zentrum für naive Kunst und „Outsider Art“. Zu den Schätzen des Hauses zählt das schillernde Werk von Werner Koal. Einem Außenseiter und künstlerischen Autodidakten. Werner Koal war Heimkind, Fremdenlegionär und wurde als Masseur in Mannheim zum Künstler. Drei Jahrzehnte nach seinem Tod erinnert jetzt eine Ausstellung im Museum „Haus Cajeth“ in Heidelberg bis zum 11. März an Werner Koal.