Die Stadt Heidelberg verfügt über hundertausende sogenannter FFP-Schutzmasken. Sie verteilt deshalb Masken an den Einzelhandel der Stadt und hat jetzt auch Masken für das Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt.

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner hat am Montagnachmittag 380.000 FFP-Masken an den baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha übergeben. Diese Spezialmasken sind wichtig vor allem für Krankenhauspersonal, Ärzte und Pfleger.

Masken für das ganze Land

Das Land, so die Stadt Heidelberg, sei dringend auf Masken für medizinische und pflegerische Zwecke angewiesen. Sie werden nach einem Schlüssel verteilt. Manfred Lucha lobte die besonderen Beziehungen Heidelbergs bei der Beschaffung von Masken.

Die Masken genügen höchsten Schutz-Ansprüchen SWR

Knappes Gut, hohe Preise

Die speziellen Masken nach dem FFP-2-Standard sind in der Corona-Krise knappe Güter, um die sich viele Länder und Institutionen im In- und Ausland bemühen. Die Preise sind meist enorm gestiegen.

Produktion in Deutschland

Eckart Würzner und Manfred Lucha betonten, dass künftig Masken in Deutschland produziert werden müssten. Eine Firma in Heidelberg könne in acht Wochen die Produktion aufnehmen, sagte Würzner. Eine andere Firma in Rastatt könne Produktion aus China zurück verlagern, um schon bald eine Million Masken pro Tag herzustellen. Auch Bürgerinnen und Bürger sollten sich um Masken kümmern und die "Bürgermasken" in Bussen, Bahnen oder geschlossenen Räumen tragen.

Sonderaktion für Einzelhändler

Vom 20. April an gibt die Stadt Heidelberg in einer einmaligen Sonderaktion kurzfristig Einzelhändlern jeweils 50 Masken kostenlos ab. Damit unterstützt Heidelberg die Unternehmen, die am Montag, 20. April, öffnen dürfen.