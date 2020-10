Maskenpflicht in Heidelberg und Mannheim

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt. Mehrere Städte in der Region Rhein-Neckar führen deshalb jetzt auch auf öffentlichen Plätzen eine Maskenpflicht ein. In Heidelberg gilt sie seit Freitag, in Mannheim ab Samstag. Die Stadt zählt als Risikogebiet.