Lisa aus Heidelberg packt in der Coronakrise mit an. Mit ihrer Nähmaschine hat sie Masken genäht und kostenlos an Bedürftige weitergegeben.

Viele Menschen haben ihr Spenden zukommen lassen. Dieses Geld hat Lisa dann an Einrichtungen, die sich um Bedürftige kümmern, weiter-gespendet. 150 Euro blieben dann noch übrig. Beim FFP2-Maskenhersteller Oswald in Heidelberg wollte Lisa Masken kaufen. Natürlich für Bedürftige. Nun der Deal: Lisa bekommt eine Führung durch die Produktion. Und: Alles was in einer Stunde an Masken produziert wird, darf Lisa mitnehmen.