Mit einer Maskenparade machen heute Umweltaktivisten in Mannheim auf die Umweltverschmutzung durch achtlos weggeworfene Mund-Nasen-Bedeckungen aufmerksam. Über 200 Masken wurden hierfür an eine Leine entlang des Rheins am Mannheimer Stephanien-Ufer im Stadtteil Lindenhof aufgehängt – als „Girlande der Schande“. Gerade Einwegmasken findet man immer wieder am Straßenrand oder in den Grünanlagen. Bis eine solche Maske komplett verrottet ist, dauere es ca. 450 Jahre, so ein Mitglied der Organisation „Surfrider Baden-Pfalz“, die für die Aktion verantwortlich ist. Benutzte Mund-Nasen-Masken gehören in den Restmüll – nicht nur wegen des Umweltaspekts, sondern auch, weil in den Stoffen viele Viren und Bakterien stecken, so die Experten.