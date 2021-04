per Mail teilen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Waldhof-Abwehrspieler Jan-Hendrik Marx wegen rohen Spiels für drei Spiele gesperrt. Der 26-Jährige steht dem Drittligisten damit erst am letzten Spieltag der Saison wieder zur Verfügung. Marx hatte bei der Mannheimer 0:2-Niederlage gegen 1860 München am Samstag in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen.