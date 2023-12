Heidelbergs neue Kulturbürgermeisterin möchte Strukturen effektiver machen

Martina Pfister (Grüne) ist seit Anfang Oktober die neue Dezernentin für Kultur und Bürgerdienste in Heidelberg. Sie hätte in vielen Bereichen gerne effektivere Strukturen.

Nach drei Monaten im Amt kann die neue Heidelberger Bürgermeisterin noch nicht viel verändert haben. Aber Martina Pfister (Grüne) hat bereits eine Vorstellung davon, wo sie erste Akzente setzen will.

Pfister betont, dass die Kultur nur ein Teil ihrer Aufgaben ist

Verkürzt wird die neue Dezernentin gerne als Kulturbürgermeisterin bezeichnet. Aber die Anfang 50-Jährige betont, dass zu ihrem Aufgabenbereich auch die Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung und die Kreativwirtschaft gehören. Und tatsächlich ist der Bereich, in dem sie derzeit den größten Handlungsbedarf sieht, die Ausländerbehörde. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort seien am Rande dessen, was sie leisten könnten. Und das System sei völlig überlastet. Die Stadt sei dabei kein Einzelfall, aber Heidelberg ist der Ort, um den sie sich kümmern muss und will.

Ihr erstes Ziel: Mehr Personal für die Ausländerbehörde

Nach intensiven Gesprächen mit dem Team der Behörde habe man entschieden, dass ab sofort Hilfskräfte gesucht werden, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten. Bisher habe man immer nach Fachpersonal gesucht, aber das sei schwierig zu finden oder habe wegen der Überlastung oft schnell aufgegeben. Man brauche ein ganz Bündel an Maßnahmen, um die Situation wirklich in den Griff zu kriegen. Der erste Schritt aber sei die Suche nach Unterstützungspersonal. Das soll dann erste Arbeitsschritte übernehmen und Fälle vorfiltern. Diese Aufgaben könnten beispielsweise Menschen machen, die als arbeitslos gemeldet sind.

Pfister stellt sich hinter die Mitarbeitenden: Alle leisten Unglaubliches

Die neue Bürgermeisterin möchte jedoch betonen, dass das bisherige Team Unglaubliches leiste. Viele nähmen sich nicht mehr als zwei Tage Urlaub, weil sie sich so verantwortungsbewusst fühlten. Und die Motivation bei den langjährigen Kräften sei hoch, weil sie auf die Erfahrung zurückblicken können, dass sie Menschen helfen.

Thema Kulturhauptstadt-Bewerbung: Bitte raus aus den "Bubbles"!

Was die geplante Bewerbung Heidelbergs als Europäische Kulturhauptstadt anbelangt, möchte Martina Pfister eine moderierende Rolle einnehmen. Sie war bisher nicht involviert in die Sache: weder in die Entscheidung des Heidelberger Oberbürgermeisters Eckart Würzner (parteilos), für die Bewerbung eine Stabsstelle in seinem Dezernat zu schaffen und sie mit dem ehemaligen Theaterintendanten Peter Spuhler zu besetzen; noch in die Kritik des Gemeinderats und vieler Kulturschaffenden in der Stadt, die den mangelnden demokratischen Prozess beklagten und die Personalie Peter Spuhler schwierig fanden. Die neue Kulturbürgermeisterin möchte den Prozess gerne neu angehen und findet: Alle sollten aus ihren jeweiligen "Bubbles" rauskommen und miteinander reden.

Es geht um mehr Partizipation und Klarheit über den Aufwand

Ihr Team sei gerade dabei, einen Plan in Sachen Kulturhauptstadt zu erarbeiten. Dabei gehe es darum, Klarheit darüber zu bekommen, wie viel Personal eine Bewerbung binden würde und welche Chancen und Risiken darin stecken. Frühestens möglich ist eine Bewerbung ab dem Jahr 2034 und ob Heidelberg eine Chance hat, ist unklar.

Und der zweite Weg ist, eine Struktur zu entwickeln, die partizipativer ist. Denn nur wenn alle Heidelberger sagen, das können wir uns vorstellen, haben wir was davon.

Pfister will insgesamt ihre Kultur- und Managementerfahrungen einbringen

Martina Pfister ist ausgebildete Juristin und leidenschaftliche Musikerin. Sie hat als Unternehmensentwicklerin gearbeitet - beispielsweise am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) -, betreibt gemeinsam mit ihrer Familie ein privaten Kulturbetrieb in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) und hat vor vielen Jahren den Freundeskreis des Heidelberger Frühling mitbegründet. In ihr Dezernentinnenamt will sie ihre Erfahrungen in diesen sehr unterschiedlichen Bereichen einbringen.