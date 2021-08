Er war der erste Rektor der Universität Heidelberg. In diesem Jahr feiert die Hochschule seinen 625. Todestag.

Im Heidelberger Universitätsarchiv existiert lediglich ein einziges Porträt des Gründungsrektors: Eine Zeichnung aus dem 18. Jahrhundert nach einem früheren Holzstich.

Ohne Marsilius keine Uni Heidelberg

Der niederländische Gelehrte vom Niederrhein war ein spätmittelalterlicher Mann der Wissenschaft und Rektor der Universität von Paris. Dann, mit 50 Jahren, stürzte er sich - angesichts der kirchen- und gesellschaftspolitischen Umstände wohl eher aus Not denn aus Leidenschaft - in sein letztes Abenteuer und wurde Gründungsrektor in Heidelberg. Ohne ihn hätte es die Uni nicht gegeben. Bis zu seinem Tod im Jahr 1396 blieb Marsilius von Inghen dann Heidelberg und seiner Universität treu.

Universität Heidelberg plant Marsilius-Ausstellung

Im Jahr 1385 beurkundete der römische Papst die Gründung der Universität Heidelberg. Zum 625. Todestag von Marsilius am 20. August 2021 erinnert die Universität in einer Ausstellung und in Vorträgen an ihren Gründer und ersten Rektor.