Stützmauer an Philosophenweg in Heidelberg wird saniert

Baustelle an Touristenattraktion

Ein Teil der Stützmauer am Philosophenweg in Heidelberg wird saniert. Wanderer und Spaziergänger können aber laut Stadt trotzdem an der Baustelle vorbeigehen.

Der Philosophenweg ist eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Befestigt ist er am Hang mit dicken Stützmauern. Ein rund 15 Meter langes Stück im Stadtteil Neuenheim ist nun durch Alter und Witterungseinflüsse so geschädigt, dass die Standsicherheit gefährdet ist. Das teilte die Stadt Heidelberg mit. Philosophenweg Heidelberg: Baumwurzeln in Mauer eingedrungen Außerdem sind laut Stadt Baumwurzeln tief in das Mauerwerk eingedrungen. Deshalb muss das Teilstück saniert werden. Das wird voraussichtlich bis Mitte November dauern. Für Fahrzeuge ist die Stelle aber gesperrt.