Marktplatz-Blumen werden weggeräumt

Bis zum 16.Juni war der Mannheimer Marktplatz offizieller Gedenkort für den 29-jährigen Polizisten Rouven Lauer - die Stadt hatte das per Allgemeinverfügung veranlasst. Seit dem 31.Mai haben sich rund um den Marktplatzbrunnen Unmengen an Blumen, Kerzen und Geschenken angehäuft - ein sichtbares Zeichen für die große Anteilnahme der Bevölkerung, so Oberbürgermeister Specht. Mit dem Ende der Allgemeinverfügung und nach der Räumung des Marktplatzes könnten dort nun auch wieder Veranstaltungen stattfinden. Es soll aber eine Stelle ausgewiesen werden, an der weiter Blumen und Kerzen abgelegt werden können. Außerdem soll es eine dauerhafte Gedenkstelle für Rouven Laur geben. Wie die aussehen wird, steht allerdings noch nicht fest - das soll bis Ende des Jahres geklärt werden, so ein Sprecher der Stadt.