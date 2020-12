per Mail teilen

Überall in der Region entstehen Impfzentren. Sobald der Corona-Impfstoff da ist, soll es losgehen. Dafür werden aber jede Menge Ärzte, medizinisches Personal und Mitarbeiter in der Verwaltung gebraucht. Für die Städte und Kreise eine enorme Herausforderung.

Auf dem Mannheimer Maimarktgelände entsteht das sogenannte "Spezialkreisimpfzentrum" der Stadt Mannheim - sobald ein zugelassener Impfstoff zur Verfügung steht. Mitte Dezember könnte es soweit sein.

Oberbürgermeister Kurz sieht "große Herausforderung"

Dann sollen in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Menschen gegen Covid-19 geimpft werden. Logistisch vor allem personell eine große Herausforderung, sagt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz.

Gebraucht werden nicht nur medizinisches Personal, sondern auch Kräfte für die Verwaltung und Organisation. Dafür spreche man auch mit Personaldienstleistern, sagt Oberbürgermeister Peter Kurz.

"Das wird im Grunde ein mittelständischer Betrieb, der da innerhalb von Tagen aus dem Boden gestampft wird. Das ist eine große logistische Leistung." Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz

Das Impfzentrum auf dem Maimarktgelände wird von der Universitätsmedizin Mannheim koordiniert. Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennes sagt, es werde nicht einfach, geeignete Fachkräfte für das Impfzentrum zu bekommen.

Kreisimpfzentren: Landkreise haben Probleme

Die Landkreise müssen das nötige Personal für Impfzentren bereitstellen - beispielsweise Ärzte und medizinische Fachangestellte. Wo diese Kräfte im Neckar-Odenwald-Kreis allerdings in großer Zahl herkommen sollen, bleibt laut Landrat Achim Brötel völlig ungeklärt.

Das Kreisimpfzentrum für den Neckar-Odenwald-Kreis soll am Rand der Mosbacher Altstadt entstehen. Dafür sollen die Flächen eines ehemaligen Supermarktes im Obertorzentrum genutzt werden. Losgehen soll es dort Mitte Januar, sagt Landrat Achim Brötel.

Neckar-Odenwald-Kreis fühlt sich allein gelassen

Wie die Vorgaben für das Kreis-Impfzentrum so umgesetzt werden sollen, sei ihm rätselhaft, sagt der Landrat. Es gebe zwar eine Vereinbarung zwischen Land und Landkreisen über die Zusammenarbeit. Die sei aber bei den geplanten Impfzentren einseitig zu Lasten der Kreise ausgelegt, so Brötel.

Impfzentren in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis

Ein zentrales Impfzentrum soll in Heidelberg im ehemaligen Supermarkt auf dem früheren Gelände der US-Siedlung Patrick-Henry-Village enstehen. Es wird zuerst an den Start gehen. Der Einzugsbereich soll über die Stadt hinaus gehen.

Für den Rhein-Neckar-Kreis sollen die Impfzentren in Sinsheim in der "Parsa"-Halle und in Weinheim im "Drei-Glocken-Center" sein.

Das Impfzentrum für den Stadtkreis Heidelberg soll im Gesellschaftshaus im Stadtteil Pfaffengrund seinen Standort haben.

Wann mit den Impfungen begonnen werden kann, hängt laut Rhein-Neckar-Kreis von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab. Ziel sei es, dass Mitte Dezember in den zentralen Zentren geimpft werden könne.

Auch Kreis Bergstraße sucht Personal

Der Kreis Bergstraße richtet in Bensheim in einem Gebäude am Festplatz das Impfzentrum ein. Auch für Landrat Christian Engelhardt ist es die schwierigste Aufgabe genügend Personal zu finden bis die Impfungen beginnen.

"Wir brauchen Ärzte, Arzthelfer, medizinische Fachangestellte und weitere Personen, auch für den organisatorischen Bereich." Christian Engelhardt, Landrat Kreis Bergstraße

Insgesamt würden laut Landrat Christian Engelhardt allein dort 200 Menschen gebraucht und das sei eine große Herausforderung.