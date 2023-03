per Mail teilen

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz besucht seit Sonntag die ukrainische Partnerstadt Czernowitz in der Ukraine. Er zeigte sich beeindruckt von den Zukunftsplänen der Stadt.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz ist zu Gast in der Partnerstadt Czernorwitz, die im Südwesten der Ukraine liegt, nicht weit von der Grenze nach Rumänien entfernt und auch nahe an der Republik Moldau. Er ist der Einladung seines Amtskollegen Roman Klitschuk gefolgt. Am Dienstag wird Peter Kurz wieder abreisen.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz sagte in der Pressekonferenz am Dienstagmorgen, der Besuch in einem Luftschutzkeller sei für ihn besonders eindrücklich gewesen.

Das Rathaus von Czernowitz Stadt Mannheim

Die Stadtoberhäupter haben unter anderem über die geleistete Hilfe aus Mannheim gesprochen. Vor wenigen Tagen ist der fünfte Hilfstransport in Czernowitz angekommen.

Die Fähigkeit der Ukrainer in Czernowitz, über den Krieg hinauszudenken, sei besonders bemerkenswert. So gibt für den Sommer zum Beispiel schon Pläne für Kulturveranstaltungen in der Stadt.

Bei Digitalisierung ist Ukraine vorne

Zudem könnten Städte immer voneinander lernen. Vor allem in der Digitalisierung liege die Ukraine deutlich vor Deutschland. Auch im Städtebau gebe es vergleichbare Probleme und Aufgaben.