Im November finden in Mittelamerika die diesjährigen Karaoke-Weltmeisterschaften statt. Mit dabei zwei Kurpfälzer: Stefanie Enders aus Mannheim und der Wormser Kristian Nikou.

Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Panama (Mittelamerika) haben die beiden Kurpfälzer Dominik Läufer zu verdanken. Den 41-Jährigen kennt jeder Karaoke-Fan in der Rhein-Neckar-Region. Im Nebenjob veranstaltet und moderiert der Kommunikationsdesigner Karaoke-Events. Außerdem ist er eine Art Kulturbotschafter des Verbandes Karaoke World Championship. In dieser Funktion durfte er für die Weltmeisterschaft zwei sogenannte "Wildcards" vergeben - also zwei "Freikarten". Die gingen an Stefanie Enders und Kristian Nikou.

Kulturbotschafter vom Karaoke-Verband wird auf Paar aufmerksam

Vor einigen Wochen hat Dominik Läufer die Beiden im Duett gehört - mit dem Titel "Halt dich an mir fest" von Revolverheld. Diese Performance hat ihn so überzeugt, dass es klar war, wen er nach Panama schicken würde. Mit dem Song wollen Stefanie und Kristian in Panama den Titel in der Duett-Kategorie gewinnen.

"Ich war komplett überwältigt, als [Dominik] uns das gesagt hat. Gänsehaut am ganzen Körper, Tränen in den Augen."

Der Wormser Kristian Nikou, Stefanie Enders aus Mannheim und Dominik Läufer, Evergreen Entertainment (Von links nach rechts). SWR

Ehemalige Friseurin träumt von Musikkarriere

Im Einzelwettbewerb geht die 29-jährige gelernte Friseurin aus Mannheim mit dem Song "Power of Love" in der Version von Helene Fischer an den Start. Ihren Job im Friseursalon hat die Mannheimerin an den Nagel gehängt. Mit Musik und Singen will Stefanie zukünftig durchstarten.

Für Kristian ist Karaoke einfach ein Hobby, das ihm viel gibt. Seinen Job als Außendienstmitarbeiter eines Technikunternehmens will der 41-Jährige nicht aufgeben. Auch nicht, wenn es klappen sollte mit einem Titel. Die WM-Reise ist aber auch für den Wormser ein absolutes Highlight.

"Als ich das realisiert habe, habe ich Gänsehaut bekommen und Gänsehaut auf der Gänsehaut."

Auftritte können online verfolgt werden

Für den ersten Preis im Einzelwettbewerb gibt es 5.000, im Duett 2.000 Euro. Die Preisgelder sind für die beiden Kurpfälzer aber nicht so wichtig. Überhaupt dabei zu sein ist das, was zählt. Sie wollen aufsaugen was geht, sagen sie. Es ist eben so ein "Once-in-a-Livetime-Experience-Ding", also einmaliges Projekt im Leben.

Die Auftritte von Stefanie und Kristian gibt es im November im Livestream auf der Webseite vom Verband Karaoke World Championship zu sehen.