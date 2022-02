Kurpfälzer wählen Bundespräsidenten

An der Wahl des Bundespräsidenten morgen in Berlin nehmen auch zahlreiche Wahlleute aus der Region teil. In die Bundesversammlung wurden neben den Bundestags- und Landtagsabgeordneten auch Personen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft berufen. Die älteste Wahlfrau in der Bundesversammlung kommt aus Mannheim. SPD-Urgestein Karla Spagerer ist 92, die engagierte Waldhöferin hat die Nazizeit miterlebt und gilt als unerschrockene Mahnerin vor Terror und Gewaltherrschaft, unter anderem in zahlreichen Gesprächen in Schulen. Ebenfalls in die Bundesversammlung berufen wurde der Heidelberger Virologe Hans Georg Kräusslich, der seit Beginn der Corona-Pandemie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist. Weitere Promis mit Bezug zur Region: Fußball-Bundestrainer Hansi Flick aus Bammental, der Heidelberger Unternehmerverbands-Chef Rainer Dulger und Schriftsteller Sasa Stanisic, der mit seiner in Heidelberg entstandenen Roman-Biografie „Herkunft“ berühmt wurde. Aus der Pfalz ist der BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller dabei, er wurde von der CDU nominiert. Insgesamt besteht die Bundesversammlung aus 1.472 Wahlleuten. Die Wiederwahl von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier gilt trotz dreier Mitbewerber als sicher.