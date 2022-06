"Das macht mich fassungslos"

In Deutschland leben mindestens 3,5 Millionen Menschen mit Wurzeln in den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Eine davon ist Swetlana aus Mannheim. Die 30-Jährige ist angesichts des Krieges erschüttert.

Geboren wurde sie in Charkiw. Die zweitgrösste Stadt im Osten der Ukraine wird heftig umkämpft. Die Straßen, in denen sie vor 25 Jahren spielte, werden bombardiert, es gibt Probleme bei der Strom- und Wasserversorgung. Wohnhäuser werden zerstört und Landsleute getötet. Das mache sie fassungslos, sagt sie.

Umzug Ende der 90er Jahre nach Mannheim

In Mannheim lebt sie, weil ihre Eltern Ende der 90er Jahre nach Deutschland auswanderten, als jüdische Kontingentflüchtlinge. Hätten sie eine andere Entscheidung getroffen, "dann wären wir jetzt dort, dann wäre mein Bruder jetzt in den Militärdienst eingezogen, und ich weiß nicht, wo wir dann gelandet werden“, sagt die Soziologin Swetlana im SWR2-Interview. Ihren Nachnamen will sie aus Sicherheitsgründen nicht nennen.

Heute hat Swetlana die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihr Vater, ein Ingenieur, ist Russe und lebt in Israel. Mit ihm könne sie nicht über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sprechen. Es werde dann laut und emotional. Denn der Zusammenbruch der Sowjetunion vor dreißig Jahren sei für ihn noch heute ein Trauma.

Kontakt zu Freunden in der Ukraine über soziale Netzwerke

Swetlana lebt seit vielen Jahren in Mannheim. Sie ist mit ukrainischen Freunden und Bekannten über facebook oder instagram in Kontakt. Auch mit einer ehemaligen Austauschstudentin, die sie an der Uni kennenlernte. Sie sei vor Jahren wieder in ihre Heimatstadt Odessa zurückgekehrt, erzählt Swetlana. Jetzt entscheide sie sich von Tag zu Tag, ob sie bleibe oder fliehen werde. Swetlana bot ihr an, Kontakte in Deutschland zu vermitteln.

Der Riss durchs Land geht auch durch die Familie

Vor acht Jahren fand der Konflikt mit der Annexion der Krim seinen ersten traurigen Höhepunkt mit unzähligen Toten und Verletzten. Die Ukraine galt vor der russischen Invasion als gespaltenes Land, und dieser tiefe Riss zieht sich auch durch Swetlanas Familie. Ihre Halbschwester heiratete einen Russen, ihr Halbbruder war eher auf der ukrainischen Seite, sagt sie.

"Das ist jetzt die schlimmste Befürchtung, dass Familien auseinandergerissen werden und dass Menschen nicht mehr miteinander auskommen und sich gegenseitig bekriegen und töten."

Ein Krieg sei durch nichts zu rechtfertigen. Da seien sie alle einer Meinung. Swetlanas Mutter ist Ukrainerin. Mit ihr rede sie häufig über ihre Heimat, über die Korruption im Land, den wachsenden Nationalismus und Antisemitismus. Es sei traumatisch für sie, zu sehen, dass Menschen, die vor 30 Jahren noch Teil eines Landes waren, jetzt gegeneinander kämpften.

Sie fühle sich nur noch ohnmächtig, sagt Swetlana, und finde keine Ruhe mehr.