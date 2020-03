per Mail teilen

Alptraum für viele deutsche Urlauber: Die Mannheimerin Edith Lang und ihr Mann saßen zeitweise auf der Urlaubsinsel Lanzarote fest. Wegen der Corona-Pandemie gab es kaum noch Flüge nach Hause, aber dafür Ausgangssperre und Heimweh.

Deutsche Urlauber sitzen teilweise noch an ihrem Urlaubsort fest, zum Beispiel auf den Balearen, in Ägypten oder Marokko - und kommen von dort nicht mehr weg, weil der Flugverkehr wegen der Corona-Pandemie mehr und mehr zum Erliegen kommt.

Edith Lang und ihr Mann saßen tagelang auf der Ferieninsel Lanzarote fest. privat

Die Bundesregierung hat ein Rückholprogramm aktiviert - bis jetzt sind den Angaben zufolge etwa 120.000 der insgesamt 200.000 im Ausland gestrandeten deutschen Urlauber wieder zurück nach Deutschland gebracht worden.

Seit Anfang März war Mannheimer Paar auf Lanzarote

Bis Mittwochmorgen wusste Edith Lang aus Mannheim auch noch nicht, wann sie wieder nach Hause kommt. Seit Anfang März war sie mit ihrem Mann auf Lanzarote. Da hatte das Paar ein Ferienhaus gemietet, das glücklicherweise verlängert werden konnte. Tagelang telefonierte die Seniorin mit der Deutschen Botschaft in Madrid, dem Konsulat auf Gran Canaria, der Hotline des Auswärtigen Amtes oder Reiseanbietern. Sie war gestresst. So richtig zuständig fühlte sich keiner:

"Bei der Hotline vom Auswärtigen Amt sagte man mir, dass ich mich selbst um einen Flug kümmern muss, solange das noch geht." Edith Lang aus Mannheim

Vom Traumurlaub zum Alptraum

Beruhigung sieht anders aus. "Ich habe nachts kaum geschlafen, lag immer wach und habe überlegt, wie wir wegkommen." Mehrere Flüge, die sie in den vergangenen Tagen zurück nach Deutschland buchte, wurden von den Fluglinien immer wieder kurzfristig storniert. Ein Flieger des Reiseveranstalter Tui, für den sie voller Freude zwei Tickets ergattert hatte, sollte am Mittwochmorgen abheben, wurde aber kurzfristig gestrichen.

Mail von Fluggesellschaft mit gestrichenem Rückflug

Die Fluggesellschaft habe auf keine ihrer zahlreichen E-Mails reagiert, erzählt Edith Lang dem SWR. "Ich habe keine Antwort bekommen". Jeder Tag auf der Ferieninsel wurde zur nervlichen Zerreißprobe, das Paar aus Mannheim wusste nicht, wie es weitergeht, wann es nach Hause kommt. Von der Fluggesellschaft erhielt das Paar lediglich eine E-Mail, dass der geplante Rückflug storniert wurde. Eine Erklärung? Fehlanzeige.

Ferienhaus bot wenigstens Platz

Das Positive sei gewesen, dass sie ein Ferienhaus gemietet hätten, mit Pool und Garten. Trotz der verhängten Ausgangssperre in Spanien hätten sie sich so wenigstens bewegen können und seien "toi, toi, toi, nicht in einem Hotel eingepfercht." Der Urlaub glich dennoch einer Art Quarantäne.

Horrormeldungen in spanischer Zeitung

Denn die Ausgangssperre traf das Paar im Urlaubsalltag trotzdem: "Wir durften zwar einkaufen gehen, aber nicht mehr zu zweit unterwegs sein", sagte Lang. "Mein Mann spricht zum Glück spanisch. Er ging jeden Morgen einkaufen und brachte spanische Zeitungen mit. Aber da standen Horrormeldungen drin! Wir hatten Angst, dass wir gar nicht mehr wegkommen." Auf Lanzarote gebe es noch wenige Corona-Infizierte, doch die Zahl steige auch auf der Urlaubsinsel an, so Lang. Die Erholung ist nach drei Wochen futsch.

"In den spanischen Zeitungen stehen Horromeldungen. Wir hatten Angst, dass wir gar nicht mehr wegkommen." Edith Lang, Urlauberin aus Mannheim

Die gute Nachricht zum Schluss: Am Mittwochnachmittag haben Edith Lang und ihr Mann den Rückflug nach Deutschland bekommen. Endlich.

In Mannheim erst mal was zu essen besorgen

Was die beiden in Mannheim als Erstes machen werden? "Wir müssen schauen, dass wir was zu essen bekommen. Wir sind ja älter und würden ungern einkaufen gehen." Edith Lang hat sich schon überlegt, eine Nachbarschafts-App zu nutzen, auf der Freiwillige Hilfe beim Einkauf anbieten. Dann kommt sie zwar wieder nicht nach draußen, aber immerhin: Sie ist zu Hause.