Vesperkirche zieht positive Zwischenbilanz

Die Organisatoren der Mannheimer Vesperkirche haben eine positive Zwischenbilanz gezogen. An den ersten 15 Tagen seien mehr als 6.500 warme Essen ausgegeben worden. Dabei überwiege die Anzahl der sogenannten "to-go" Essen, so Pfarrerin Ilka Sobottke. Nur ein Drittel der Gäste isst tatsächlich in der Kirche. Insgesamt 38 Vesperkirchenbesucher haben zudem das in der letzten Woche gestartete Impfangebot genutzt. Darunter sieben, die zur Erstimpfung kamen. Die Vesperkirche dauert noch bis zum 6. Februar.