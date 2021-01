Die Organisatoren der Mannheimer Vesperkirche haben eine positive Zwischenbilanz gezogen. An den ersten zehn Tagen seien mehr als 3.200 warme Essen ausgegeben worden. Ruhig und entspannt sei die Situation, trotz der strengen Hygiene-Maßnahmen wegen der Corona-Richtlinien. Das Hygienekonzept werde von den Gästen angenommen und umgesetzt, die Dankbarkeit scheine noch größer als in den Jahren zuvor zu sein, sagte Pfarrerin Anne Ressel. Vor allem Wohnsitzlose berichteten, dass sie im Alltag kaum einen Platz fänden, wo sie sich noch aufhalten könnten. Ein warmes Mittagessen in einem geschützten Raum an einem Tisch sei für viele ein großes Geschenk. Etwa zwei Drittel der Gäste machen von dem Mitnahmeangebot Gebrauch, die anderen essen in der Kirche. Die Vesperkirche dauert noch bis zum 31. Januar.