Für Vesperkirche gelten 2G-Plus-Regeln

In vier Wochen beginnt die Mannheimer Vesperkirche. Die Corona-Pandemie sorgt auch dieses Jahr für Einschränkungen. Stand jetzt wird es 60 Sitzplätze in der Citykirche Konkordien geben. Wer drinnen ein warmes Mittagessen bekommen will, muss allerdings die 2G-Plus-Regel erfüllen. Vor Ort wird es deshalb ein Testzelt geben. Mit einem To-Go-Angebot sollen trotzdem alle versorgt werden, die es brauchen. Es gibt ein warmes Mittagessen und Hilfsangebote vor Ort. Über 400 Ehrenamtliche haben sich bereits gemeldet. Der Bedarf ist groß und die Pandemie hat bei vielen die Not noch verstärkt, sagt der evangelische Dekan Ralph Hartmann.