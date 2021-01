per Mail teilen

Am Wochenende geht nach drei Wochen die diesjährige Vesperkirche in der Mannheimer CityKirche Konkordien zu Ende. Jetzt haben die Organisatoren Bilanz gezogen.

Es habe sich bei der Vesperkirche mal wieder gezeigt, wie viele Menschen auf Hilfe angewiesen seien, so Anne Ressel, die Pfarrerin der Konkordien-Kirche in der Mannheimer Innenstadt. Die Konkordien-Kirche veranstaltet Jahr für Jahr die Vesperkirche für Bedürftige in der Stadt.

Hygienekonzept wegen Corona "gut angenommen worden"

Ressel sagte, sie sei froh, dass durch die Coronabeschränkungen alles gut funktioniert habe und das strenge Hygienekonzept von den Gästen gut angenommen wurde. Insgesamt verteilten die Helfer täglich fast 400 Essen an die Bedürftigen. Etwa ein Drittel der Besucher entschied sich für das Mitnahme-Angebot. Deswegen sei der Speisesaal in der Kirche an keinem Tag ausgelastet gewesen.

279 Helfer, über 8.000 Mahlzeiten

270 ehrenamtliche Helfer waren in diesem Jahr dabei. Die Vesperkirche dauert noch bis Sonntag, dann werden die Helfer hier geschätzt über 8.000 warme Essen, Kuchen und Vesperbeutel ausgegeben und verteilt haben.

Vesperkirche wichtig für viele Wohnungslose

Zu Beginn der Vesperkirche am 11. Januar hatte der evangelische Dekan Ralph Hartmann betont, die Veranstaltung müsse in Corona-Zeiten unbedingt stattfinden. Viele Wohnungslose bräuchten gerade jetzt Unterstützung - und die sei gerne angenommen worden, so Pfarrerin Anne Ressel.

Strenge Vorgaben wegen Corona

Wegen der Abstandsregeln konnten in diesem Jahr statt der sonst üblichen 600 nur maximal 180 Menschen pro Tag in der Kirche bewirtet werden. Sie mussten sich eine halbe Stunde vor der Essensausgabe in einem Wärmezelt registrieren und Fieber messen lassen.