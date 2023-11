Der Mannheimer Unternehmer Reza Shari ist wieder zuhause. Nach seiner Haft im Iran wegen angeblicher Regimekritik war er auf Kaution frei und konnte fliehen.

Der deutsch-iranische Unternehmer Reza Shari ist zurück in Mannheim und in seinem Schönheitssalon. Er war im Iran in Haft, weil ihm Kritik am dortigen Regime vorgeworfen wurde. Dann kam er auf Kaution frei und konnte schließlich über den Irak und die Türkei nach Deutschland fliehen. So hat er es selbst am Donnerstag in Mannheim berichtet. Die Flucht habe drei Tage gedauert.

Gefängnis wegen angeblicher Regimekritik

Reza Shari war im Juni in den Iran gereist, beruflich und um Familienmitglieder zu besuchen. Wie schon oft zuvor. Doch dieses Mal wurde er kurz nach seiner Einreise verhaftet. Ihm wurde vorgewofen, die iranische Regierung kritisiert zu haben und angeblich Anführer regimekritischer Proteste gewesen zu sein. Zuvor hatte der 48-Jährige sich in Deutschland an Protesten beteiligt. Nach eigenen Angaben war Shari dann für einen Monat im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Im Oktober habe ihn ein iranisches Gericht verurteilt - zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt fast viereinhalb Jahren.

Flucht aus dem Iran zurück nach Mannheim

Reza Shari berichtete gegenüber dem SWR auch von seiner Flucht aus dem Iran. Er kam zunächst auf Kaution aus dem Teheraner Gefängnis, konnte sich aber nicht frei bewegen, so Shari. Erst nach einiger Zeit habe er sich dann absetzen können. Noch vor der Vollstreckungung des Urteils flüchtete er dann mit Hilfe von Schleusern über den Irak und die Türkei. Seit Kurzem ist er wieder in Deutschland.

Reza Shari muss die Zeit im Iran noch verarbeiten

Reza Shari ist glücklich, wieder in Mannheim zu sein. Verarbeitet habe er das Erlebte aber noch lange nicht. Er müsse erst realisieren, dass er in Sicherheit sei, sagt der Unternehmer. Noch habe er "keinen Boden unter den Füßen".

Es ist alles für mich wie ein Traum. Dass man mich in zehn Minuten aufweckt und sagt: Reza, das war ein Traum, du bist immer noch unten, immer noch im Gefängnis, immer noch unter Druck.

Er habe sich professionelle Hilfe gesucht - und denke darüber nach, ein Buch zu schreiben, so Shari gegenüber dem SWR. Auf der Internetseite seines Unternehmens bedankt er sich bei seinen Kundinnen und Kunden für deren Solidarität und Unterstützung.

Ich bin wieder da. Ich bin zurück in Deutschland. Sicher und wieder mit meinen Liebsten vereint.

Mannheimer Unternehmer macht sich Sorgen um sein Geschäft

Dennoch macht sich Shari Sorgen um seinen Schönheitssalon in der Mannheimer Innenstadt. Während seiner monatelangen Abwesenheit seien die Kosten weitergelaufen. Er müsse jetzt wieder auf die Beine kommen, sagt er. In den Iran reisen kann Reza Shari nach seiner Haft und der Flucht nicht mehr - so lange die Verhältnisse vor Ort so sind, wie sie aktuell sind, sagt er.